В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после отравления детей в сауне

СКР возбудил уголовное дело по факту интоксикации пяти несовершеннолетних во время отдыха в сауне ООО "ТРИМ". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

"Прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних по информации, опубликованной в СМИ. Установлено, что по данному адресу ООО "ТРИМ" в арендованном помещении по ул. Братская осуществляет физкультурно-оздоровительную деятельность. Обществом оказывались услуги гражданам, в том числе несовершеннолетним, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие в итоге острую интоксикацию пятерых несовершеннолетних детей. Прокуратура направила материалы в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки", - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Расследование находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что инцидент произошел 3 июля текущего года. Двое детей - мальчик и девочка 2011 г. р. - были доставлены в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора". Известно, что две семьи с детьми пришли в сауну на улице Братская в уральской столице. Дети искупались в бассейне, после чего их состояние здоровья резко ухудшилось и они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.