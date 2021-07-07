07 Июля 2021
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коронавирус, COVID-19, тест, средства индивидуальной защиты (2020) | Фото: permkrai.ru

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях.

Как сообщает пресс-служба правительства, проверку обоснованности формирования цен проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор. О результатах они должны доложить в кабмин до 19 июля.

В конце июня сообщалось, что ФАС России начала проверку цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу после сообщений от граждан о росте цен.

6 июля Роспотребнадзор упростил правила въезда россиян из-за рубежа. Привитым и переболевшим коронавирусом гражданам теперь можно не сдавать ПЦР-тест после возвращения. При этом те, кто не попадает в две перечисленные категории, должны теперь не просто сдать тест, но и дожидаться его результатов на самоизоляции.

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Теги: пцр-тесты, михаил мишустин



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