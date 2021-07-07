Минобороны сообщило об успешном испытании комплекса С-500 "Прометей"

Министерство обороны России сообщило об успешном испытании системы ПВО С-500 "Прометей". В ходе испытаний были осуществлены боевые пуски зенитных управляемых ракет, сообщили в оборонном ведомстве.

В конце июня, выступая на встрече с выпускниками военных вузов, Владимир Путин анонсировал скорое поступление "Прометея" на боевое дежурство. В апреле этого года разработчик проекта – концерт "Алмаз-Антей" – сообщил о почти полном завершении работы над С-500.

Предполагается, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе, основная задача комплекса – уничтожение баллистических ракет средней дальности.