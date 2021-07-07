"Единая Россия" официально утвердила кандидатов на предстоящие выборы

Региональное отделение "Единой России" в Югре официально выдвинуло своих кандидатов на выборы 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного отделения "ЕР", партийный список в думу округа возглавили губернатор Наталья Комарова, председатель парламента Борис Хохряков, председатель комитета по социальной политике Василий Филипенко.

Помимо них, партия также выдвинула кандидатов по одномандатным округам в окружную думу. Ими стали победители праймериз. Борис Хохряков отметил, что среди кандидатов - люди, которых хорошо знают в автономном округе.

"Единая Россия" в своей деятельности всегда ориентируется на мнение людей. Очень многие избиратели сегодня способны доверить свое будущее и будущее своих детей и внуков, исключительно узнаваемым людям, имеющим авторитет и репутацию, подтвержденную конкретными делами. Именно поэтому партия так внимательна к тому, кто именно возглавил федеральный партийный список – имена этих пятерых человек, действительно, знают все в России", - отметил он.

"Единороссы" выдвинулись в составе "Команды Югры", которая объединилась под общей программой, направленной на дальнейшее развитие региона. Как уже известно, ядром кампании "ЕР" станет проект "Карта развития Югры". Напомним, "Карта развития Югры" - это проактивная платформа, которая объединяет многие созданные и работающие в регионе ресурсы.

Принять участие в проекте может любой югорчанин: зайти на платформу, оставить сообщение о проблеме и в онлайн режиме наблюдать за ее решением. Губернатор Наталья Комарова подчеркнула, что на карте есть место не только для "местечковых решений", но и для крупных инфраструктурных проектов.

"В ближайшие пять лет нам предстоит много работы. Это реализация масштабных инфраструктурных проектов, таких как строительство второго мостового перехода через Обь. Вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов Западной Сибири и развитие наукоемких нефтегазохимических производств. Реализация экологических проектов, способствующих достижению глобальных и при этом влияющих на жизнь каждого человека целей по уменьшению углеродного следа. В числе актуальных задач - ликвидация аварийного жилья, развитие транспортной системы, приведение в порядок муниципальных дорог, повышение доступности и качества работы поликлиник и ФАПов, цифровая трансформация, создание новых рабочих мест. Это приоритеты команды развития, базис устойчивого развития", - подчеркнула она, обозначив однопартийцам основные приоритеты в дальнейшей работе команды.

Напомним, 19 сентября, в Единый день голосования состоятся выборы депутатов Югры всех уровней, от городов и районов до Государственной думы РФ. Это 27 полноценных избирательных кампаний, по итогам которых будут избраны 360 депутатов всех уровней и главы пяти поселений.