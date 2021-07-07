Уральский медик отсудила у свердловского минздрава полмиллиона за отказ в оформлении полагающейся выплаты

На Среднем Урале молодой специалист здравоохранения отстояла свои права на получение выплаты по программе "Земский доктор" со стороны регионального минздрава. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В июне 2019 г. Ольга окончила медицинский колледж по специальности "Лечебное дело" и получила квалификацию "фельдшер", после чего, в августе, устроилась в ГБУЗ СО "Верхнесалдинская центральная больница" на должность фельдшера скорой помощи в подразделении "Отделение скорой помощи".

После поступления на работу, девушка подала заявление в министерство здравоохранения Свердловской области на предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 500 тыс. руб., а также 35 тыс. руб. в качестве единовременного пособия на обзаведение хозяйством. В декабре того же года Ольге пришел отказ с пояснением, согласно которому медик должна была сначала пройти профессиональную переподготовку по направлению "скорая неотложная помощь". Но даже пройдя ее в феврале 2020 г., Ольга получила отказ минздрава о предоставлении каких-либо выплат, поскольку срок подачи заявления у нее истек.

Тогда молодой медик обратилась с иском в Ленинский районный суд Екатеринбурга, в котором просила признать действия регионального минздрава по отношению к ней незаконными. Также Ольга просила признать незаконным отказ ответчика в выплате единовременного пособия по программе "Земский доктор" и просила обязать ответчика заключить с ней необходимые договоры на выплаты. Минздрав также должен был выплатить специалисту компенсацию морального вреда – 5 тыс. руб. и оплатить услуги представителя – 15 тыс. руб.

Суд удовлетворил требования истца частично, признав действия свердловского минздрава незаконными и обязав министерство заключить с Ольгой соответствующий договор и выплатить ей единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере 500 тыс. и 35 тыс. руб. Также судом с ответчика взыскано в пользу истца возмещение судебных расходов в размере 10 тыс. руб.

Ответчик обратился в Свердловский областной суд с намерениями обжаловать решение суда первой инстанции. В качестве аргумента представители министерства ссылались на то, что до получения дополнительного профессионального образования истец вообще не имела права осуществлять медицинскую деятельность в отделении скорой медицинской помощи. В связи с допущенными работодателем при заключении трудового договора нарушениями, Ольга не может быть признана соответствующим требованиям, предъявляемым для осуществления спорных выплат.



"Суд первой инстанции отметил, что отсутствие у истца на момент обращения с заявлением документа, подтверждающего квалификацию, необходимую для занятия должности фельдшера скорой медицинской помощи, не может являться основанием для лишения ее предусмотренных законом выплат. Учитывая, что Ольга С. была трудоустроена на должность, включенную в соответствующий перечень вакантных должностей, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты, фактически осуществляла трудовые функции по этой должности, впоследствии по направлению работодателя прошла курс переподготовки, получила необходимую соответствующую квалификацию, она имеет право на указанные выплаты", - пояснили в суде.

Таким образом, решение суда первой инстанции осталось неизменным.