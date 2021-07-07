07 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ullica.ru

В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу у кафе

В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу. Полиция уже возбудила уголовное дело.
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Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, все случилось во вторник вечером на улице Репина.

"Около 22.00 в дежурную часть ОП №9 поступил тревожный сигнал об инциденте, произошедшем возле кафе "Топчан". Туда оперативно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили несколько гильз - по предварительным данным, от травматического оружия. В качестве вещдоков они были изъяты и приобщены к материалам начавшейся проверки.

Кроме гильз сыщики обнаружили несколько поврежденных стекол у легковых автомобилей и одно стекло в здании самого кафе. Представители МВД опросили персонал заведения и устанавливают очевидцев произошедшего. Сведений о пострадавших или погибших в органы внутренних дел не поступало", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что по итогам проверки сотрудниками ОП №9 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - "Хулиганство группой лиц по предварительному сговору". Сейчас проводится расследование.

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Теги: стрельба, кафе, полиция, Екатеринбург



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