07 Июля 2021
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Храм-на-Крови (2020) | Фото: Накануне.RU

В РПЦ не планируют вводить принудительную вакцинацию клириков

В РПЦ не намерены вводить обязательную ковид-вакцинацию клириков. Об этом заявил в телеграме епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Он назвал такие слухи ложными.

По его словам, вопросы возникнут лишь у руководителей юридических структур, учрежденных религиозными организациями, если эти юридические структуры подпадают под постановления городских властей.

Сам он считает вакцинацию полезной и желательной, но каждый должен решать сам. При этом сомневается в необходимости вакцинации при высоком уровне антител, что имеет место в его случае после недавней болезни. Врачи ему не советуют это делать, а медицинские власти заявляют, что можно, хотя недавно было наоборот.

"Проблема подобных заявлений в том, что их следовало бы хоть как-то обосновывать. Объясните мне, гражданину нашей страны, положительно относящемуся к вакцинации, хотя бы элементарно, но доказательно, почему так, а не эдак. Полагаю, что я далеко не единственный, кто способен понять головой", - написал епископ.

Ранее он написал, что разделяет мнение замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Бориса Якеменко о формировании "идеологии здоровья", когда людям навязываются как забота об их здоровье, так и обязанности, которые они будто бы имеют перед обществом, например не болеть. Это чревато отторжением и отвержением больных, что в корне противоречит христианскому вероучению.

Напомним, недавно глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион обвинил невакцинированных в том, что они не думают об окружающих и становятся причиной их смерти, поэтому этот "грех" им придется отмаливать всю жизнь. В православном вероучении это мнение не находит оснований и имеет скорее гражданскую природу.

Якеменко резко отреагировал на заявление митрополита.

"А кто такой Иларион, чтобы делать подобные заявления, кого-то к чему то призывать? Кому важна и интересна его позиция, мнение, советы? Сказать, что у Илариона нет авторитета среди верующих, - это не сказать ничего. Поэтому не надо ему ничего заявлять, поддерживать или осуждать", - написал Якеменко.

Ранее в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступили против давления граждан в вопросе вакцинации.

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Теги: вакцинация, РПЦ



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