Тюменский налетчик сообщил, что ограбить банк ему поручил Бондарчук

Задержанный по подозрению в захвате тюменского отделения "Сбербанка" Александр Г. заявил правоохранителям, что захватить банк его попросил режиссер Федор Бондарчук, сообщает telegram-канал Life Shot.

Якобы режиссер прислал ему сообщение, в котором пообещал роль в своем фильме, а сам налет будто бы уже и есть съемки. Добавим, что одна из последних работ Бондарчука — сериал "Псих".

Напомним, в 9.20 в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт в Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы деньги. Он потребовал у служащих банка 15 млн руб.

По предварительным данным УМВД, в отделении банка в этот момент находились двое сотрудников, тогда как ранее сообщалось о трех заложниках.

Место происшествия было оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуировали. При передаче денег налетчика задержали. Обошлось без выстрелов. Никто не пострадал.

По предварительным данным, подозреваемый состоит на учете в психдиспансере.

Опасных предметов в его сумке не было.