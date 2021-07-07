Ан-26, разбившийся на Камчатке, не подавал аварийных сигналов

Ан-26, потерпевший крушение на Камчатке, не уходил на второй круг при посадке, сообщил замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб. Также, по его словам, самолет не подавал аварийных сигналов.

"Поиск потому и начали, что он пропал со связи", - сказал Горб РИА Новости.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Все они, по предварительным данным, погибли. На Камчатке объявлен трехдневный траур.

Причинами катастрофы Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования.

Утром 7 июля наземная группировка спасателей прибыла на место крушения самолета, идут поисковые работы. По последним данным, обнаружили тела девяти погибших.