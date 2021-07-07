07 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Мариинский прииск (2021) | Фото: Накануне.RU

Единственное в России месторождение изумрудов выставило на аукцион редкие камни 

На электронном аукционе выставят уникальные изумруды и александриты с Урала. Начальная сумма 34 килограммов драгоценных камней составляет 2 миллиона долларов. О грядущих торгах корреспонденту Накануне.RU рассказали в пресс-службе АО "Мариинский прииск". 

По словам руководителей прииска, таким образом компания хочет увеличить свое присутствие на внутреннем ювелирном рынке и акцией намеренна привлечь внимание. 

"Больше половины изумрудов в отечественных магазинах — ввезенные из-за границы синтетические или облагороженные камни достаточно низкого качества. Уральские же изумруды высоко ценятся в ювелирном мире. Сегодня Мариинский прииск поставляет на Россию не более 20% от всех изумрудов, которые добывает. Но мы готовы наращивать свое присутствие на внутреннем рынке. Данный аукцион – первый шаг в этом направлении, с его помощью мы планируем привлечь внимание российских ювелирных домов к возможностям Мариинского прииска. Кроме того, развитие внутренней базы покупателей позволит сделать российские изумруды более доступными", — рассказал генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров. 

В состав первого лота, вес которого составляет 8964 грамма с начальной стоимостью 1,52 млн долларов США вошло сырье изумрудов самых высоких характеристик. В том числе, особо ценный камень весом 388 граммов с эталонными характеристиками первого цвета и первого сорта стоимостью 245 тыс. долларов США. В соответствии с классификатором Гохран России, камень относится к категории уникальных изумрудов. 

Камень Александрит(2021)|Фото: пресс-служба АО "Мариинский прииск"

Второй лот массой 23847 граммов и начальной стоимостью 458 тыс. долларов США сформирован из сырья природных изумрудов первого цвета и третьего сорта. Такие камни наиболее востребованы ювелирными компаниями или домами. 

Третий лот представлен самым дорогим и редким драгоценным камнем – александритом. На аукцион будет выставлено 146 граммов с начальной стоимостью свыше 3,5 тыс. долларов США. В составе лота будет представлено сырье первого, второго сорта и двух степеней природного александритового эффекта. 

Камень Александрит(2021)|Фото: пресс-служба АО "Мариинский прииск"

Принять участие в аукционе смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве участников аукциона и имеющие лицензию на работу с камнями первой категории на территории России. 

Мариинский прииск – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации. Оно славится уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов.

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Теги: изумруд, марийнский прииск, аукцион



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