07 Июля 2021
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Pfizer пока не планирует регистрировать вакцину от коронавируса в России

Pfizer пока не планирует обращаться к властям России по поводу регистрации своей вакцины от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на представителя американской компании. Пока в Pfizer "рассматривают этот вопрос".

Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявления на регистрацию своих вакцин на территории России.

Депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный на днях заявлял, что вопрос регистрации иностранных вакцин в России – два-три месяца, также он отмечал, что зеркальный процесс по регистрации российских вакцин в ВОЗ и ЕС может занять те же периоды времени.

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Теги: pfizer, вакцина от коронавируса, регистрация



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