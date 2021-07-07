Ольга Четверикова: Готовится глобальное пандемическое соглашение, которое перевернет нашу жизнь

Уже в этом году может быть заключено глобальное пандемическое соглашение, обязательное для всех стран, которое в корне изменит жизнь людей. Об этом рассказала директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова, сообщают "Новые известия".

Еще в прошлом году заявлялось, что необходимо какое-то глобальное руководство в борьбе с коронавирусом, а 30 марта в The Telegraph появилось письмо-обращение лидеров стран Евросовета и ВОЗ под названием "Ни одно правительство не может справиться с угрозой пандемий в одиночку - мы должны объединиться". Они вводят постулат, что никто не может справиться один и что есть "глобальное общественное благо" - вакцинация. Главной целью соглашения является объединение всех стран против ковида и взаимная подотчетность.

Цели ВОЗ, МВФ, ЕС по вакцинации большинства населения новыми вакцинами в кратчайшие сроки объявлены и в России. Они определяются не национальными интересами, а международными установками, считает эксперт.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус уже заверил, что "эта пандемия не будет последней", и страны должны принять на себя юридические обязательства в рамках глобального соглашения. Этот вопрос должен быть рассмотрен на специальной сессии Всемирной ассамблеи с 29 ноября по 1 декабря 2021 года.

Четверикова отметила, что с конца 90-х здоровье стало рассматриваться не как гуманитарный, а как глобальный политический и экономический вопрос. ВОЗ же стала ориентироваться на частных игроков, и сегодня организацией управляют крупнейшие корпорации и фонды. В мае 2020 года был основан Фонд ВОЗ – независимое юрлицо со штаб-квартирой в Женеве, который глава ВОЗ охарактеризовал как "формирование будущих контуров мирового здравоохранения". В рамках этого процесса идет подготовка к утверждению глобальной нормативно-правовой базы борьбы с пандемией. Также формируется глобальная идеологическая база для обоснования борьбы с "фейками" - всей информацией, которая объявляется "неправильной" и "ненаучной".

"Речь идет о соглашении, которое юридически закрепит право узкого элитарного круга лиц, придерживающихся евгенического мировоззрения, сконцентрировать в своих руках значительную власть и определять цели и задачи мировой медицины. А учитывая, что всеобщая обязательная вакцинация становится приоритетной, понятно, что речь идет о создании нового медицинского порядка, в котором Россия лишится права защищать свою безопасность", - заключила эксперт.

Историк Андрей Фурсов также отмечает, что принудительная вакцинация как "спасение людей" выглядит очень подозрительно.

"Спасением людей" через вакцинирование озаботились люди, которые лет пять до этого гнобили, гробили медицину. А сейчас они вдруг озаботились. Это система апартеида. Вакцинируйся - можешь в лотерее машину выиграть. Вакцинируйся - иначе в ресторан тебя не пустим. Это очень напоминает один советский послевоенный фильм. Там немец говорит: "Если ты будешь с нами сотрудничать, ты будешь получать белый булка. А если не будешь, мы тебя будем немножко вешать". Я думаю, у нас с вакцинацией будет не все так просто. Здесь задеты очень важные вещи. К тому же власть у нас, к счастью, трусливая", - сказал Фурсов.