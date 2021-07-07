В Лондоне заявили, что британские корабли продолжат проходить через "украинские воды"

ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины", заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender.

Рааб утверждает, что корабль двигался по самому короткому и прямому курсу, пишет Regnum.

"Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать", - заявил Рааб.

23 июня Минобороны России заявило о вторжении эсминца Defender в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму.

По данным российских военных, британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна. Также сообщалось, что предупредительную стрельбу открывал пограничный сторожевой корабль.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, в ходе прямой линии комментируя инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море, заявил, что эта была провокация, организованная не только британской стороной, но и американской.