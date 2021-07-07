Определён окончательный состав сборной России для участия в Олимпиаде в Токио, в который вошли 335 спортсменов

07 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ни денег, ни войны: будет ли новый локдаун?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт
Члены олимпийской команды России на встрече с Владимиром Путиным в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца (2021) | Фото: instagram.com/olympic_russia

Определён окончательный состав сборной России для участия в Олимпиаде в Токио, в который вошли 335 спортсменов

Определён окончательный состав сборной России для участия в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в японском Токио. Как сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (МОК), в состав вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин).

Больше всего в команде представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан. Средний возраст участников – 27 лет. Самая молодая – 16-летняя гимнастка Виктория Листунова, а самая опытная – 56-летняя Инесса Меркулова, представляющая конный спорт. Самая титулованная в команде – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Флаг ОКР на церемонии открытия ОИ 23 июля пронесут олимпийская чемпионка в фехтовании Софья Великая, а также олимпийский чемпион в волейболе Максим Михайлов.

С полным составом олимпийской команды России можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная России будет выступать на соревнованиях в нейтральном статусе – без своего флага и гимна.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Олимпиада в Токио, сборная России, нейтральный статус, состав, участники, спортсмены



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети