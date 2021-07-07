Определён окончательный состав сборной России для участия в Олимпиаде в Токио, в который вошли 335 спортсменов

Определён окончательный состав сборной России для участия в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в японском Токио. Как сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (МОК), в состав вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин).

Больше всего в команде представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан. Средний возраст участников – 27 лет. Самая молодая – 16-летняя гимнастка Виктория Листунова, а самая опытная – 56-летняя Инесса Меркулова, представляющая конный спорт. Самая титулованная в команде – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Флаг ОКР на церемонии открытия ОИ 23 июля пронесут олимпийская чемпионка в фехтовании Софья Великая, а также олимпийский чемпион в волейболе Максим Михайлов.

С полным составом олимпийской команды России можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная России будет выступать на соревнованиях в нейтральном статусе – без своего флага и гимна.