Захвативший в заложники сотрудников "Сбербанка" задержан

Налетчик на тюменское отделение "Сбербанка" задержан. По предварительным данным, он состоит на учёте в психдиспансере. Задержание произошло при передаче денег, о которых он просил - 15 млн руб. Обошлось без выстрелов и пострадавших, пишет Life Shot.

Ранее стало известно, что в 9.20 в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт в Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы деньги.

По предварительным данным УМВД, в отделении банка в этот момент находились двое сотрудников, тогда как ранее сообщалось о трёх заложниках.

Место происшествия было оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуировали.