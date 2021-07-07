В Уральских отелях к 2024 году появятся промботы для мгновенной регистрации посетителей

Компания "Промобот" и организация "Уральский союз туриндустрии" заключили соглашение о перспективном сотрудничестве по созданию нового робототехнического решения для туристической индустрии. Так, к 2024 г. в уральских отелях появятся роботы на базе Promobot V.4, которые помогут сотрудникам с регистрацией посетителей.

"Уже сегодня робот значительно снижает нагрузку на основной персонал отеля, делая процесс регистрации быстрее и стабильнее: вы просто прикладываете паспорт и за несколько секунд получаете ключ от номера. Например, наш робот в МФЦ "Мои документы" экономит сотрудникам организации примерно 40 минут в день, и эта цифра растет. Робот — идеальный сотрудник: у него всегда отличное настроение, он никогда не опаздывает и не ошибается и в бурную эпоху роста внутреннего туризма, такое решение очень своевременно", — директор по развитию "Promobot" Олег Кивокурцев.

Соглашение было подписано во время проведения международной промышленной выставки Иннопром-2021 и включает в себя инвестиции со стороны обеих компаний в размере 20 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Promobot", в рамках сотрудничества организации будут взаимодействовать в разработке концепций робототехнических систем для индустрии туризма, в проведении исследования потребностей клиентов для определения необходимых опций роботизированных устройств, а также в проведении глубинных интервью представителей и экспертов индустрии сферы туризма.

Напомним, что компания "Promobot" уже имеет опыт внедрения робототехнических технологий в индустрию туризма. В 2020 г. предприятие поставило первый в мире робототехнический комплекс для автоматизированной регистрации в курортный центр "Доброград". Промоботы трудятся в 42 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Роботов можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон и Дубай-Молле.