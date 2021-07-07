В Тюмени троих сотрудников "Сбербанка" взяли в заложники

В Тюмени неизвестный проник в отделение "Сбербанка" на углу Червишевского тракта и Пархоменко и захватил заложников, сообщает РИА "Новости".

Речь идёт о троих сотрудниках учреждения. Telegram-канал "Life shot" уточняет, что дом, в котором находится офис, эвакуировали. На месте работают силовики. Перекрыто движение по Червишевскому тракту.

"В 9.16 по местному времени в отделение зашёл парень с рюкзаком, из которого торчали провода. Он потребовал 13 млн руб.", - сообщает канал.

В пресс-службе областного управления МВД пообещали прояснить ситуацию позднее.