07 Июля 2021
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Происшествия Тюменская область
Захват заложников в Сбере в Тюмени (2021) | Фото: t.me/ENews112

В Тюмени троих сотрудников "Сбербанка" взяли в заложники

В Тюмени неизвестный проник в отделение "Сбербанка" на углу Червишевского тракта и Пархоменко и захватил заложников, сообщает РИА "Новости".

Речь идёт о троих сотрудниках учреждения. Telegram-канал "Life shot" уточняет, что дом, в котором находится офис, эвакуировали. На месте работают силовики. Перекрыто движение по Червишевскому тракту.

"В 9.16 по местному времени в отделение зашёл парень с рюкзаком, из которого торчали провода. Он потребовал 13 млн руб.", - сообщает канал.

В пресс-службе областного управления МВД пообещали прояснить ситуацию позднее.

Захват заложников в Сбере в Тюмени(2021)|Фото: t.me/ENews112

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Теги: Сбербанк, Червишерский тракт



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Развитие сюжета:

Ранее 07.07.2021 09:55 Мск Захвативший в заложники сотрудников "Сбербанка" задержан


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