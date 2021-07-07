07 Июля 2021
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Наука и техника В России За рубежом
(2004) |

Завтра к МКС приблизится "неопознанный объект"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин процитировал в своем Telegram-канале сообщение NASA о приближении к Международной космической станции "неопознанного объекта".

"По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом  "UNKNOWN"  прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4.584 км. Вероятность столкновения 3.12Е-11", - говорится в сообщении.

"В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом ("космический мусор") до 4,8 км с умеренной вероятностью. 10^-5 - порог, когда наступает время нервничать. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", - прокомментировал Рогозин это сообщение.  

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Теги: мкс, космический мусор, неопознанный объект, дмитрий рогозин



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