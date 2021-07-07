07 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
озеро Тургояк (2016) | Фото: Накануне.RU

Вода на городском пляже Тургояка не соответствует гигиеническим нормативам

Роспотребнадзор проверил качество воды в озере Тургояк после жалоб жителей на сыпь после купания.

Как сообщили накануне в пресс-службе регионального управления, пробы воды были взяты в трех точках. В районе городского пляжа вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, а на территории клуба-отель "Золотой пляж" и в районе зоны рекреации "Пугачевская поляна" соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Напомним, жители Челябинской области пожаловались на сыпь после купания в озере Тургояк. В министерстве экологии региона сообщили, что это единичные случаи и связаны с аллергической реакцией.

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Теги: Тургояк, озеро,



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