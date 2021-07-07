07 Июля 2021
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екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

"Уральские авиалинии" оштрафовали за невнимание к пассажирам при почти 5-часовой задержке рейса

Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована за неоказание услуг пассажирам во время задержки рейса.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в ноябре 2020 года авиакомпания задержала вылет рейса сообщением "Ереван - Ростов-на-Дону" на 4 часа 40 минут. При этом, как показала проверка надзорного ведомства, перевозчик не организовал горячее питание и напитки пассажирам, что является нарушением Воздушного кодекса РФ.

Свердловской транспортной прокуратурой против "Уральских авиалиний" было возбуждено дело об административном нарушении. Роспотребнадзор назначил компании штраф в размере 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что "УА" возглавили пятерку самых непунктуальных авиаперевозчиков России по данным веб-сервиса Flightradar24.

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Теги: Уральские авиалинии, рейс, пассажиры, штраф



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