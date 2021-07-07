07 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
сибирский хаски, щенок (2017) | Фото:Komotoz.ru

Житель Екатеринбурга запер 11-месячного хаски в машине на несколько часов. Собака скончалась

В Екатеринбурге в салоне внедорожника Land Rover Range Rover скончался 11-месячный хаски, запертый в салоне авто. Как сообщает "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на очевидцев, собака находилась запертой без еды, воды и свежего воздуха на протяжении нескольких часов.

Инцидент произошел у дома на 8 Марта, 181/3. Прохожие пытались помочь собаке, вызвав спасателей по номеру 112, когда она все еще была жива, однако никто не приехал. Спустя полчаса неравнодушные граждане снова позвонили на 112, но там им сообщили, что спасатели уже выезжали и спасли собаку. Какую именно, оператор, не уточнил.

На момент приезда полиции хаски уже скончался. Безответственного владельца собаки - мужчину 25-27 лет доставили на место происшествия в наручниках, передали очевидцы. Как сообщил Накануне.RU специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу майор внутренней службы Евгений Крюков, сообщение было зарегистрировано и на данный момент проводится проверка. В случае, если вина будет установлена, ответственные за инцидент лица понесут соответствующее наказание.

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Теги: Екатеринбург, собака, хаски, авто, смерть



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