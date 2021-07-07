В России растет число людей согласных на свидание только с прививкой от COVID

Больше четверти россиян готовы пойти на романтическое свидание только при условии наличия вакцины от коронавируса у новых знакомых. Данные были получены в ходе опроса «Лаборатории Касперского» среди пользователей сервисов для онлайн – знакомств, передает Накануне.RU.

Для порядка 28 процентов опрошенных еще одним значимым фактором является наличие антител у потенциальных партнеров.

Отметим, что во время пандемии коронавируса снизился процент перехода онлайн – общения в реальность.

Если до 2020 года онлайн-знакомства не приводили к личным встречам только у каждого четвёртого (24%), то теперь общение остаётся виртуальным у почти половины (45%) пользователей дейтинговых сервисов.