Богатейшие депутаты увеличили свои доходы в пандемию

Пандемия принесла экономические проблемы не всем — доходы ста богатейших чиновников и депутатов существенно выросли за прошедший год. Как сообщает Forbes со ссылкой на опубликованные декларации, совокупный доход ста богатейших семей увеличился с 65,8 млрд руб. в 2019 году до 75,9 млрд в 2020-м.

Рейтинг, в котором учитывались сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей, возглавил депутат законодательного собрания Челябинской области ("ЕР") – владелец компании "Южуралзолото" Константин Струков. Согласно декларации, доход его семьи в 2020 году составил более 8,6 млрд руб. В 2019-м состояние семьи Константина Струкова составляло 5,1 млрд, и этот показатель обеспечивал ему только третье место в списке богатейших чиновников и депутатов.

На этот раз вторую и третью строчку рейтинга занимают представители Дальнего Востока. Второе место сохранил депутат законодательного собрания Камчатского края ("ЕР") – совладелец компании "Океанрыбфлот" Игорь Евтушок. Его семейный доход вырос с 5,5 млрд до 7,7 млрд руб. Третье место принадлежит депутату Сахалинской областной думы Дмитрию Пашову, которого называют соратником беглого "крабового короля" Олега Кана. Доход его семьи вырос с 6,2 до 6,3 млрд руб. Однако сам он был задержан в марте 2021 года.

Замыкает топ-100 депутат Думы ХМАО Алексей Андреев, доход которого в прошлом году составил 162 млн руб.

Напомним, что минимальный размер оплаты труда в России составит 13 тыс. 617 руб. Увеличение по отношению к установленному с 1 января текущего года показателю (12 792 руб. в месяц) произойдет на 825 руб. (плюс 6,4%).