07 Июля 2021
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Цифровой пропуск, QR-код (2020) | Фото: instagram.com/ne.taxi

В Минпромторге не планируют вводить QR-коды при посещении магазинов

Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов по аналогии с общепитом, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов.

По его словам, ограничения на посещение ресторанов и ограничения в торговле — это разные вещи.

"Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей", — пояснил Евтухов в интервью газете "Известия".

Напомним, с 28 июня в московские кафе, рестораны и столовые можно заходить только с QR-кодом. Он будет выдаваться привитым от коронавируса, переболевшим коронавирусом (но не позднее, чем 6 месяцев назад), а также обладателям отрицательного ПЦР-теста (действует в течение трех дней).

Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил о поощрениях для столичных ресторанов и кафе, которые соблюдают требования властей: вакцинируют сотрудников и не пускают людей без QR-кодов.

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Теги: QR-код, минпромторг, магазины



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