07 Июля 2021
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Федерико Кьеза (2021) | Фото: AFP 2021 / CARL RECINE

Сборная Италии обыграла по пенальти Испанию и стала первым финалистом Евро-2020

Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу.

Итальянцы играли полуфинальный матч с Испанией в Лондоне. Основное и дополнительное время закончилось вничью - 1:1. На гол Федерико Кьезы (60 мин.) точным ударом ответил вышедший на замену Альваро Мората (80). В серии пенальти подопечные Роберто Манчини оказались сильнее - 4:2.

"Скуадра Адзурра" продлила до 33 матчей свою беспроигрышную серию во всех турнирах, начавшуюся ещё в 2018 году.

В финале континентального первенства итальянцы встретятся с победителем пары Англия-Дания.

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Теги: футбол, сборная Италии, сборная Испании, полуфинал, серия пенальти



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