Сборная Италии обыграла по пенальти Испанию и стала первым финалистом Евро-2020

Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу.

Итальянцы играли полуфинальный матч с Испанией в Лондоне. Основное и дополнительное время закончилось вничью - 1:1. На гол Федерико Кьезы (60 мин.) точным ударом ответил вышедший на замену Альваро Мората (80). В серии пенальти подопечные Роберто Манчини оказались сильнее - 4:2.

"Скуадра Адзурра" продлила до 33 матчей свою беспроигрышную серию во всех турнирах, начавшуюся ещё в 2018 году.

В финале континентального первенства итальянцы встретятся с победителем пары Англия-Дания.