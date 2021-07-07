Россия готова поставлять вакцину от коронавируса в Северную Корею

Россия готова оказать Северной Корее помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе это касается поставок вакцин. Но пока таких просьб от Пхеньяна не поступало, также нет официального подтверждения, что в КНДР вообще есть коронавирус, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Северокорейское власти с самого начала пандемии коронавируса приняли, наверное, наиболее жесткие меры по изоляции страны в целях недопущения этой инфекции внутрь. Это фактически полный локдаун, который сохраняется до сих пор. Каких-либо случаев, которые говорили бы о случаях коронавирусной инфекции внутри КНДР, мы не фиксируем. Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о нашей готовности оказать содействие необходимое, если в том будет потребность", - цитирует Лаврова "Интерфакс".