07 Июля 2021
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Общество В России За рубежом
(2020) | Фото: t.me/breakingmash

Россия готова поставлять вакцину от коронавируса в Северную Корею

Россия готова оказать Северной Корее помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе это касается поставок вакцин. Но пока таких просьб от Пхеньяна не поступало, также нет официального подтверждения, что в КНДР вообще есть коронавирус, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции.  

"Северокорейское власти с самого начала пандемии коронавируса приняли, наверное, наиболее жесткие меры по изоляции страны в целях недопущения этой инфекции внутрь. Это фактически полный локдаун, который сохраняется до сих пор. Каких-либо случаев, которые говорили бы о случаях коронавирусной инфекции внутри КНДР, мы не фиксируем. Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о нашей готовности оказать содействие необходимое, если в том будет потребность", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

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Теги: северная корея, вакцина от коронавируса, сергей лавров



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