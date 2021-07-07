07 Июля 2021
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ураган Дориан (2019) | Фото:Роскосмос

Тропический шторм Эльза превратился в ураган и идет на Флориду

Тропический шторм Эльза превратился в ураган и движется к побережью Флориды. Сейчас эпицентр урагана находится недалеко от города Тампа – третьего по размеру населенного пункта штата. Ожидается, что в среду утром ураган обрушится на северное побережье Мексиканского залива в районе Флориды, передает CNN.

Национальный центр ураганов США сообщил, что в штате было объявлено штормовое предупреждение. В 33 округах введено чрезвычайное положение, нацгвардия задействовала несколько десятков человек для подготовки оперштаба и мест возможной эвакуации.

Власти беспокоятся, что с приходом урагана придется остановить поисковые работы в Серфсайде, где несколько дней назад обрушилось жилое здание, и спасатели продолжают искать людей. Ураган может усугубить ситуацию.

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Теги: ураган эльза, флорида, чрезвычайное положение



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