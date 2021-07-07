В Челябинске незаконно вырубили деревья на месте будущего центра по боксу

В Челябинске могут возбудить уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев на участке, где планируется строительство спортивного центра по боксу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, на этой территории без оформления разрешительной документации незаконно вырубили 14 кленов. Ущерб составил более 130 тыс. руб.

Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев в крупном размере).