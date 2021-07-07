07 Июля 2021
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Общество За рубежом
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Глава ВОЗ предупредил о наступлении опасной стадии пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что наступил очень опасный этап пандемии коронавируса.

По его словам, многие страны сталкиваются с новыми волнами заболевания из-за отсутствия медикаментов, вакцин и средств индивидуальной защиты.

Гебрейесус пояснил, что речь идет о государствах Африки, Азии и Америки, сообщает Regnum. При этом он отметил, что общими усилиями мирового сообщества этих случаев заболевания можно было бы избежать. Глава ВОЗ призвал "извлечь уроки из пандемии, чтобы подготовиться к следующей".

Ранее ВОЗ заявила, что футбольные фанаты на матчах и в городах футбольного чемпионата Евро-2020 стали причиной роста заболеваемости коронавирусом в Европе.

По данным организации, в течение 2,5 месяцев число новых случаев вируса снижалось, но на прошлой неделе оно выросло на 10%.

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Теги: воз, пандемия, коронавирус



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