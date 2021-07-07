В Перми для подготовки к юбилею города создан региональный оргкомитет

Создан региональный оргкомитет по празднованию 300-летия Перми и подготовке к нему, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий указ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который возглавил созданную структуру, опубликован на портале правовой информации. В руководство оргкомитета вошли также зампред краевого правительства, экс-мэр Перми Дмитрий Самойлов, действующий градоначальник Алексей Дёмкин, а также глава АНО "Агентство новых технологий" Вера Цыпуштанова. В состав вошли также, например, министр транспорта края Андрей Алякринский, глава минкульта региона Владислав Торчинский, директор по развитию нового бизнеса "СберМаркетинг" Гавриил Гордеев (по согласованию) и другие.

300-летие Пермь отпразднует в 2023 г. Город ведёт свою историю с 1723 года, когда началось строительство Егошихинского медеплавильного завода и возник посёлок при заводе. В 1971 г. город Пермь был награжден Орденом Ленина. В 2020 г. Перми было присвоено звание "Город трудовой доблести". Для разработки программы юбилея, отбора и реализации проектов, приуроченных к 300-летию, ранее создан Организационный комитет, председателем которого является вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В рамках подготовки к юбилею реализуются крупные проекты ремонта городских дорог и развязок, благоустройства парков и скверов, текущий ремонт в муниципальных и государственных учреждениях культуры, реставрационные работы на объектах культурного наследия.