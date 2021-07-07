07 Июля 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом
талибы талибан (2007) | Фото: www.axisglobe.com

Москва может использовать свою базу на границе Таджикистана и Афганистана при обострении ситуации в регионе

Москва будет использовать в том числе потенциал своей военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он отметил, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается, Россия пристально следит за ситуацией в этой стране.

Также Лавров добавил, что президент России находится в контакте с лидерами Центральной Азии. Кроме того, в силе остаются обязательства России в рамках ОДКБ. Представители секретариата этой организации на днях посетили пограничный участок с Афганистаном.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны военного контингента США и НАТО. Одновременно свои позиции начали усиливать талибы ("Талибан" – террористическое движение, запрещено в России), по некоторым данным они контролируют значительную часть страны и до 70% границы Афганистана с Таджикистаном.

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Теги: афганистан, сергей лавров, таджикистан, одкб, военная база



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