07 Июля 2021
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Общество Свердловская область
схиигумен Сергий (2020) | Фото: Youtube.com

Экс-схиигумен Сергий организовал сбор средств на строительство храма в московском СИЗО

Лишенный сана бывший схимонах Николай Романов (Сергий) организовал и благословил сбор денежных средств на строительство храма Божией Матери "Всех скорбящих радость" на территории СИЗО-4 в Москве.

"Ваша лепта не для учреждения СИЗО - 4, а для Бога. Вы можете представить себе, сколько людей пройдет через эту духовную лечебницу, сколько укрепит в вере, даст терпение, надежду на возвращение к родным и близким. Даст духовное и физическое здравие. Ваша жертва на храм будет для меня, как молитва. Ваша милость помилует и меня, то есть – освободит", - передают слова Романова его адвокаты в Telegram-канале.

Напомним, что 9 июля Верховный суд РФ будет устанавливать территориальную подсудность дела бывшего схиигумена. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, дело подсудно Верхнепышминскому городскому суду, но замгенпрокурора ходатайствует о рассмотрении дела в судах Москвы. Как ранее сообщало Накануне.RU, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Романову вменяется три статьи УК РФ: 110.1 (Склонение к совершению самоубийства), 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 (Самоуправство)

Сейчас Сергий находится под арестом в Москве. Он был задержан в декабре 2020 года в ходе спецоперации в Среднеуральском женском монастыре, который находился под его контролем. Расследование дела было завершено в мае этого года.

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Теги: Сергий, Романов, схиигумен, суд, сбор средств, строительство, храм, СИЗО



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Ранее 03.07.2021 12:11 Мск Верховный суд РФ определит, где будет рассматриваться дело экс-схиигумена Сергия


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