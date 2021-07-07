В детском саду Челябинска умер двухлетний ребенок

В Челябинске в детском саду умер ребенок. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Двухлетний мальчик скончался днем 5 июля в одном из детских садов Курчатовского района. По предварительным данным, у ребенка ухудшилось состояние после дневного сна.

При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

В настоящий момент устанавливается причина смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.