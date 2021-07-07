07 Июля 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Бастрыкин передал в центральный аппарат СКР дело о пропаже девочки в Тюмени

Уголовное дело, возбужденное в Тюмени по факту безвестного исчезновения девятилетней Насти М., передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Такое поручение отдал председатель СКР Александр Бастрыкин во время оперативного совещания, которое состоялось в режиме видео-конференц-связи. Руководитель регионального управления следственного комитета Александр Кубляков доложил Бастрыкину о ходе расследования дела и ответил на его вопросы.

Кроме того, Бастрыкин поручил инициировать участие в раскрытии совершенного преступления сотрудников центрального аппарата МВД России. Руководству Тюменского СКР поручено завершить расследование уголовного дела о халатности органов опеки и попечительства, возбужденного в связи с исчезновением ребенка. Следователям регионального следственного управления предстоит всестороннее исследовать все обстоятельства, имеющие значение для дела, и при наличии оснований принять соответствующие процессуальные решения.

Напомним, вчера губернатор Тюменской области Александр Моор провел оперативное совещание с руководством областного СКР и полиции. Было принято решение выплатить вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за предоставление значимой информации, способствующей розыску девочки.

Поиски ребенка продолжаются уже неделю. Девочка 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". Допрошены родные и близкие Насти. Волонтеры и спасатели не теряют надежды найти ребенка живым. На помощь тюменцам прибыли московские волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

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Теги: Настя М, пропажа, девочка, поиски, вознаграждение, уголовное дело



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