Крупный пожар в СНТ в Екатеринбурге: сгорели два дома и автомобиль

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в садоводческом товариществе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня ночью поступил сигнал о пожаре в СНТ на 3 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. На площади в 468 кв.м сгорели два садовых дома, надворные постройки и автомобиль "ВАЗ 2121".

В тушении были задействованы девять единиц техники и 33 человека личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 7 часов утра.

Причина возгорания устанавливается.