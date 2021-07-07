07 Июля 2021
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Место крушения Ан-26 на Камчатке (2021) | Фото: Telegram / Mash

На Камчатке обнаружили тела девяти человек на месте падения Ан-26

На месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке обнаружили тела девяти погибших, сообщает ТАСС.

Для опознания жертв авиакатастрофы, вероятно, понадобится генетическая экспертиза.

Как пишет Regnum со ссылкой на источник в правительстве края, на данный момент удалось опознать тело одного погибшего.

Утром 7 июля наземная группировка спасателей прибыла на место крушения самолета, идут поисковые работы. К месту ЧП вылетели водолазы.

Как сообщается на сайте правительства Камчатского края, к месту крушения направлены два вертолета для поиска обломков и тел погибших.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли. На Камчатке объявлен трехдневный траур.

Причинами катастрофы Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования причин авиакатастрофы. Кроме того, по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия. В район крушения самолета вылетели министр транспорта РФ и глава Росавиации.

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Теги: ан-26, камчатка, крушение самолета



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