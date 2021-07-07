07 Июля 2021
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Фонд развития гражданского общества: должна быть общая система подходов к обязательной вакцинации

Высокая степень жесткости карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса, а также меры по вакцинации введены в 13 регионах России.

По данным фонда "Петербургская политика", это Москва и Московская область, Якутия, Бурятия, Хакасия, Карелия, Нижегородская, Иркутская, Псковская, Ивановская, Калининградская, Тульская области, Краснодарский край. В этих регионах объявлена обязательная вакцинация от COVID-19 ряда категорий граждан и введены жесткие ограничения.

Как следует из исследования, основная ответственность за вакцинацию легла на губернаторов и территориальные подразделения Роспотребнадзора. При этом федеральные власти старались не вступать в конфликт ни с вакцинированными, ни с "вакцина-диссидентами".

Как ожидают в фонде, в июле – августе перед предстоящими в сентябре выборами депутатов Госдумы будет нарастать спонтанность в принятии мер в карантинной и вакцинной политике.

Как сообщил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, должна быть общая система введения ограничений и подходов к обязательной вакцинации, которая бы зависела от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Он сослался на многие страны, в которых регионы поделены на красные, желтые, зеленые зоны в зависимости от числа заболевших.

"Когда речь идет о жизни и здоровье граждан, нужно руководствоваться не лоббистским потенциалом и финансовыми возможностями того или иного региона, а рекомендациями врачей",  - считает эксперт.

Костин  отметил, что ни один регион не заинтересован в избыточных ограничениях, поскольку это приводит к волатильности показателей доверия и бьет по экономике и социальной сфере, пишут "Ведомости".

Разрозненное введение локдаунов привело к неожиданному для властей регионов эффекту. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался, что одной из причин вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приангарье мог стать локдаун в соседней Бурятии.

По мнению Кобзева, если уж вводить локдаун, то сразу во всех субъектах одномоментно.

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Теги: вакцинация, коронавирус, вакцина, локдаун



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