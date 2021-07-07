Bloomberg: связанные с Россией хакеры атаковали комитет Республиканской партии CША

Компьютеры Национального комитета Республиканской партии США атаковали хакеры.

Как сообщает Bloomberg, к преступлению причастны хакеры, связанные с Россией. Ссылаясь на свой источник агентство отмечает, что кибернападение было совершено на прошлой неделе.

Речь идет о группировках APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки РФ.

Ранее сообщалось, что 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России причастен к кибератакам, в которых ранее подозревались частные хакерские группировки (Fancy Bear, APT28, Strontium и другие).