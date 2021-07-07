Спасатели не смогли добраться к месту крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели, направляющиеся к месту крушения самолета Ан-26 на Камчатке, изменили маршрут из-за тумана.

Из-за плохой видимости добраться через лес спасатели не могут. Сотрудники МЧС направились к подножью сопки на квадроциклах, далее они планируют идти пешком по прибрежной полосе, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Причинами катастрофы Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования.