07 Июля 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
Место крушения Ан-26 на Камчатке (2021) | Фото: Telegram / Mash

Спасатели не смогли добраться к месту крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели, направляющиеся к месту крушения самолета Ан-26 на Камчатке, изменили маршрут из-за тумана.

Из-за плохой видимости добраться через лес спасатели не могут. Сотрудники МЧС направились к подножью сопки на квадроциклах, далее они планируют идти пешком по прибрежной полосе, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Причинами катастрофы Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования.

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Теги: Камчатка, спасатели



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