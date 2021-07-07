07 Июля 2021
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Экономика В России
рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

Минтруд: МРОТ в 2022 году составит 13 тысяч 617 рублей

Министерство труда разработала проект, из которого следует, что с 2022 году МРОТ составит 13 тыс. 617 руб.

Повышение зарплаты затронет около 4,7 млн работающих россиян. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января текущего года (12 792 руб. в месяц) составит 825 руб. (плюс 6,4%), пишет "Коммерсант".

Ранее россияне назвали месячный доход, необходимый для счастья – в среднем эта сумма составляет 173 тыс. руб.

Самые высокие запросы - у жителей Москвы, которым необходимо 224 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.

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Теги: Минтруд, МРОТ



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