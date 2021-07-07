07 Июля 2021
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Проверка к сдаче ЕГЭ (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

ЕГЭ на 400 баллов сдала только одна выпускница

Единый государственный экзамен на 400 баллов в текущем году сдал лишь один участник.

Это выпускница "Лицея КЭО" в Ростове-на-Дону Алика Осадчая. На 300 баллов экзамен сдали 16 человек, на 200— 409. В 2020 году 400 баллов получили два человека, на 300 баллов ЕГЭ сдали 26 человек, а на 200 баллов — 533 выпускника, сообщает ТАСС.

Напомним, ЕГЭ в этом году сдавали более 681 тыс. человек, из них 624 тыс. – выпускники этого года. Почти 99% аудиторий (порядка 65 тыс. в абсолютных числах) были "в онлайне".

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Теги: ЕГЭ, экзамены



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