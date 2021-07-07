07 Июля 2021
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Экономика В России
внешние долги, доллары, флаг (2016) | Фото: investtalk.ru

Доллар полностью исключен из состава ФНБ

Министерство финансов РФ завершило операции, необходимые для приведения фактической структуры средств Фонда национального благосостояния к новой нормативной структуре.

Как сказано в сообщении министерства, в результате из ФНБ исключен доллар США. При этом доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%.

Размер Фонда составляет в эквиваленте 31,6 млрд руб.

Как сообщалось, изменение в структуре Фонда национального благосостояния обращены на обеспечение сохранности его средств.

Изменения проводятся в контексте "макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики".

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Теги: доллар, ФНБ



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