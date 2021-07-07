07 Июля 2021
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Более 2 тыс. компаний вакцинировали 60% сотрудников в Подмосковье

В Московской области более 2 тыс. компаний заявили о том, что 60% их работников привились от COVID-19 или имеют антитела.

В Подмосковье работает онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию или имеющих антитела, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, московские рестораторы не успевают вакцинировать 60% сотрудников к 15 июля, как того требует указ мэра столицы, сообщил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса города Сергей Миронов. Он обратился в столичное управление Роспотребнадзора с просьбой сдвинуть эти сроки на две недели – до 1 августа.

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Теги: коронавирус, прививка, вакцина, коронавирус



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Ранее 06.07.2021 21:17 Мск Московские рестораторы не успевают привить 60% сотрудников к 15 июля - СМИ


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