МИД Эстонии: задержание консула - "постановка российских властей"

Обвинения в адрес задержанного в Санкт-Петербурге консула Экстонии Марта Лятте не имеют основания, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик.

По ее словам, Лятте находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете, когда ФСБ задержала его на 1,5 часа.

Во внешнеполитическом ведомстве считают задержание консула "постановка российских властей", пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что дипломат "задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".

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