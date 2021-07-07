07 Июля 2021
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Политика СЗФО Санкт-Петербург
флаг Эстонии (2019) | Фото: Estoniia.ru

МИД Эстонии: задержание консула - "постановка российских властей"

Обвинения в адрес задержанного в Санкт-Петербурге консула Экстонии Марта Лятте не имеют основания, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик.

По ее словам, Лятте находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете, когда ФСБ задержала его на 1,5 часа.

Во внешнеполитическом ведомстве считают задержание консула "постановка российских властей", пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что дипломат "задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".

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Теги: Эстония, посол, задержание



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.07.2021 19:06 Мск ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте


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