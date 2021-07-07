В Москве за неделю завели 14 дел из-за поддельных документов из-за коронавируса

За прошедшую неделю полиция Москвы завела 14 уголовных дел о подделке документов, связанных с коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в городском главке МВД, всего с начала года инициировано 49 таких уголовных дел. Их заводят по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 грозит до одного года лишения свободы. За изготовление и продажу поддельных сертификатов грозит до двух лет лишения свободы, пишет "Коммерсант".

23 июня в Москве задержали трех мужчин, которые наладили изготовление и продажу в интернете поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Цена одной справки составляла от 4 тыс. до 5 тыс. руб.