07 Июля 2021
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Общество За рубежом
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большинство российских туристов на Кубе выпущены из изоляции

Большинство туристов из России, которые отдыхают на Кубе, выпустили из изоляции.

Раньше у них подозревали COVID-19. Экспресс-тесты это не подтвердили, так как дали отрицательный результат. Всего были протестированы 230 человек, прилетевших в период с 30 июня по 4 июля.

У всех, кроме двух туристок, отрицательный результат. Заболевшие туристки находятся в отелях и чувствуют себя хорошо, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что на Кубе более 150 российских туристов, которым после прибытия в страну диагностировали COVID-19, находятся в изоляции в своих номерах.

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Теги: Куба, туристы, коронавирус



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Ранее 05.07.2021 12:30 Мск Ростуризм: С большинства российских туристов на Кубе сняли изоляцию


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