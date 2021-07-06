В Тбилиси начались столкновения сторонников и противников гей-парада, избивают журналистов

В Грузии вечером во вторник продолжились акции протеста, связанные с гей-парадом, который так и не состоялся.

Накануне стало известно, что консервативно настроенные граждане добились отмены так называемого "Марша достоинства" в Тбилиси, который хотели провести сторонники ЛГБТ-движения.

Но сегодня на так называемый "молчаливый митинг" начали выходить уже активисты, выступающие за права сексуальных меньшинств. Это не понравилось их противникам, начались столкновения и драки. Полиция пытается разделить враждующие стороны, но плохо справляется. При этом под горячую руку (а зачастую – намеренно) попадают журналисты местных СМИ, которых еще накануне избивали консервативно настроенные граждане.