07 Июля 2021
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Общество Москва
Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин (2021) | Фото: Telegram-канал Красная москва

Жириновский назвал Рашкина антипрививочником и призвал заводить на таких уголовные дела

Владимир Жириновский и фракция ЛДПР в Госдуме выступили с заявлением, направленным против коммуниста, также депутата парламента Валерия Рашкина, который проводит "встречи с избирателями" в столице по разным поводам – от протестов против обязательной вакцинации до призывов освобождать политзаключенных.
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"Вот уже дважды депутат КПРФ Валерий Рашкин организовал в Москве акцию антипрививочников. Всё человечество воюет с коронавирусом. В России ежедневно от него умирает более 700 человек! Это в 7 раз больше, чем, например, погибает в ДТП и почти 15% от всей смертности в стране! Страшные цифры.

Но находятся те, кто в угоду фобиям и антинаучным домыслам накаляют ситуацию вокруг вакцинации, хотя она может спасти тысячи жизней: чьих-то отцов и матерей, бабушек и дедушек. Да и молодежь новый штамм коронавируса не щадит.

Мы убеждены, что по фактам подобных спекуляций, которые напоминают призыв большевиков превратить войну империалистическую в гражданскую, нужно просто возбуждать уголовные дела", - говорится в заявлении ЛДПР.

Между тем, 10 июля Рашкин призывает своих сторонников собраться на очередное мероприятие – на этот раз оно будет посвящено реновации в Москве.

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Теги: владимир жириновский, валерий рашкин, антипрививочники



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