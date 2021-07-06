Московские рестораторы не успевают привить 60% сотрудников к 15 июля - СМИ

Московские рестораторы не успевают вакцинировать 60% сотрудников к 15 июля, как того требует указ мэра столицы, сообщил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса города Сергей Миронов. Он обратился в столичное управление Роспотребнадзора с просьбой сдвинуть эти сроки на две недели – до 1 августа, пишут "Ведомости".

Миронов отмечает, что бизнес не может уложиться в сроки "по независящим от него причинам". Одна из них – значительная часть сотрудников является иностранцами, а их начали вакцинировать только 27 июня. Пока пунктов вакцинации иностранцев только два, всех желающих привить не успеют.

Издание отмечает, что у некоторых заведений московского общепита от 50 до 70% сотрудников составляют именно иностранцы.