07 Июля 2021
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Общество Москва
Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

Московские рестораторы не успевают привить 60% сотрудников к 15 июля - СМИ

Московские рестораторы не успевают вакцинировать 60% сотрудников к 15 июля, как того требует указ мэра столицы, сообщил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса города Сергей Миронов. Он обратился в столичное управление Роспотребнадзора с просьбой сдвинуть эти сроки на две недели – до 1 августа, пишут "Ведомости".
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Миронов отмечает, что бизнес не может уложиться в сроки "по независящим от него причинам". Одна из них – значительная часть сотрудников является иностранцами, а их начали вакцинировать только 27 июня. Пока пунктов вакцинации иностранцев только два, всех желающих привить не успеют.

Издание отмечает, что у некоторых заведений московского общепита от 50 до 70% сотрудников составляют именно иностранцы.

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Теги: рестораторы, общепит, вакцинация, трудовые мигранты, иностранцы



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