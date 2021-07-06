Место Украины на Чемпионате мира по пляжному футболу займет сборная Швейцарии

Украинские пляжные футболисты пропустят грядущий Чемпионат мира, поскольку он будет проходить в Москве. Киев отказался посылать в Россию свою сборную, о чем и уведомил организатора мероприятия – FIFA.

В Международной федерации заявили, что в таком случае место Украины на турнире займет Швейцария – команда этой страны стала пятой по итогам европейского континентального этапа отбора на ЧМ.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа этого года.